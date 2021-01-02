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Мэр Ялты угостила Сергея Жигунова салатом оливье и холодцом

, 23:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Мэр Ялты угостила Сергея Жигунова салатом оливье и холодцом

Артист встретил новый год хоть и у моря, но в ковидном госпитале. Вдобавок попробовал холодец от Янины ПАВЛЕНКО.

Подарок от мэра ЖИГУНОВУ передали через окно. Ни запаха, ни вкуса салата оливье и холодца он не почувствовал, но за угощение поблагодарил.

Мэр Ялты угостила Сергея Жигунова салатом оливье и холодцом

ПАВЛЕНКО призналась в соцсетях что ежегодно готовит этот перечень блюд на новогодние праздники. В этот раз, видимо, пришлось использовать кастрюлю побольше.

Сергей ЖИГУНОВ более всего известен зрителям ролями в сериалах «Гардемарины, вперед!» и «Моя прекрасная няня».

ГБ

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