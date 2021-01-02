«В Украине» или «на Украине»? Русскоязычная «Википедия» запретила один из вариантов

Аргументы Недели → Общество 13+

2 января 2021, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: из открытых источников

Русскоязычная "Википедия" запретила писать "в Украине". Пользователям, которые использовали в тексте интернет-энциклопедии выражение "в Украине", начало приходить уведомление о том, что писать так нельзя, так как этот вариант в статьях "Википедии" признан неконструктивным. Исключения теперь допускаются только при цитировании.

Но многие эксперты не согласны и считают, что если говорить о тонкостях правописания в русском языке, то правильнее все же будет «в Украину». Потому что соседнее государство – это уже не братская республика и не часть СССР, а самостоятельное государство. И нам же не придет в голову сказать или написать: «На Америке прошли выборы» или «Президент Путин вернулся на Россию». То есть по аналогии Украина – страна – в страну. «Все остальное - неуважение к другому народу, другой стране и культуре, и мы используем язык, чтобы продемонстрировать свое отношение», - пишут в сети. Да, мы так привыкли, но не более.

«Традиционная форма «на Украину», но дело в том, что политически во взаимоотношениях России и Украины возник и начал использоваться вариант «в Украину». Запретить это нельзя, потому что это уже вошло в наш обиход - и в политической жизни, и в публицистической. Я думаю, что оба варианта должны быть легальны, потому что это выражение в нашей практике уже есть, можно объяснять и разъяснять его, но не запрещать», - цитирует Readovka доктора филологических наук и заведующего отделом современного русского языка Института русского языка имени Виноградова Леонида Крысина, который предложил более дипломатичный подход.