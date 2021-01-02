В ЗАГС рассказали, как часто женятся москвичи в новогодние праздники

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2 января 2021, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Управление ЗАГС Москвы сообщило на своем официальном сайте, что за последние 20 лет в новогодние праздники заключили брак более 12 тысяч пар. Самой популярной датой является 10 января.

Стало известно, что рекорд по количеству регистраций был установлен в 2004 году. Торжественные церемонии проходили 3, 6, 8, 9 и 10 января. Всего прошло полторы тысячи бракосочетаний.

По информации столичного Управления ЗАГС, в 2020-м состоялись первые церемонии бракосочетания в Рождество, 7 января. В этот день поженились более 50 пар. Из них 30 связали себя семейными узами во Дворце бракосочетания № 1, еще 12 — во Дворце бракосочетания № 3, а 15 пар поженились во Дворце бракосочетания № 5 в Измайловском кремле.

Исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала об особенностях проведения торжественных церемоний заключения брака в праздничные дни:

«Особенно отличаются новогодние регистрации брака, когда город и отделы ЗАГС украшены в тематике праздника, а ведущие церемоний поздравляют молодоженов уникальной речью для бракосочетания».

Дворец бракосочетания № 4 Москвы в новогодние праздники пользуется наибольшей популярностью. Это может быть связано с тем, что до 2019 года это был единственный в Москве ЗАГС, где регистрировали браки с иностранцами. С 2000 года там состоялось около тысячи новогодних церемоний.

На втором месте Дворец бракосочетания № 3. Здесь за последние 20 лет в новогодние праздники проведено более 850 регистраций. За ним следуют Чертановский, Перовский и Царицынский отделы ЗАГС. В каждом их них с 2000 года в зимние праздники поженились примерно 600 пар.