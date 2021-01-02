В Хабаровском крае выявили 337 случаев ковида за сутки

Аргументы Недели → Общество 13+

2 января 2021, 14:17 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Всего в Хабаровском крае с начала пандемии заразились коронавирусом 34 740 человек. За истекшие сутки поставлено 337 новых диагнозов COVID-19, а вылечился 361 пациент.

Всего в регионе скончались 203 человека, инфицированные ковидом.

Напомним, что в Хабаровском крае развернуто 3 234 койки для больных ковидом. Свободных мест сейчас – порядка тысячи.

Ранее в регион прибыла партия вакцины «ЭпиВакКорона». До этого хабаровчане смогли привиться другой российской вакциной – «Спутник V».