«Получим шансы на рывок», Мясников нашел пользу для России от пандемии коронавируса

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2 января 2021, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

Теледоктор Александр Мясников нашел пользу для России от пандемии коронавируса. По его мнению, в 2021 году у России откроется второе дыхание и будут все шансы повернуть в свою пользу экономические обстоятельства на фоне борьбы с пандемией коронавируса.

«Я вообще ни разу не политолог, но на какие-то вещи меня так и подмывает обратить внимание. В Новом году у России есть шанс повернуть обстоятельства, связанные со всей этой «борьбой с пандемией» в свою пользу. Понимать все медицинские аспекты проблемы, готовиться к следующим волнам, развивать медицину, продолжать активно вакцинацию, но при этом перестать слепо следовать Западной модели поведения. Много Запад от этой модели выиграл? Остановил распространение болезни? Уменьшил смертность? Только погрузился во мрак, от хаоса удерживается только колоссальными тратами на удержания экономики.

Пока они разоряют свою экономику и делают из своего населения зашуганную массу, мы могли бы снизить информационное разжигание пандемии (что, как мне кажется, сделал Китай), начать успокаивать людей (благо вакцина снизит риски привитым сразу - не надо ждать коллективного иммунитета, коллективный иммунитет для не привитых). В итоге мы точно получим шансы на рывок на фоне всех остальных. Пока все игроки валяются в куче-мала, тот, кто из неё вырвется с мячом в руках - получит огромную фору!», — написал он в своем телеграмм-канале.

"Экономика давно уже стала мировой, и мы зависим от того, купят у нас газ или невть и за сколько! Никто от изоляции не выиграет", "Если теледоктор в медицине понимает столько же, сколько и в экономике, нам всем хана", - "Да, мужик, ты лучше про понос и золотуху рассказывай, тем более же сам говоришь, что ни разу ни политолог. И ни разу не экономист к тому же", - комментируют новость в сети.