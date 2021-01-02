В Хабаровске «фургальская» акция впервые состоялась без шествия

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2 января 2021, 13:20 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Пока администрация Хабаровска сообщает о завершении митингов в поддержку экс-главы Хабаровского края Сергей Фургала, на площадь Ленина – традиционную точку сбора активистов - пришли несколько десятков людей.

2 января прошла первая за пять месяцев проведения «фургальских» митингов акция, за которой не последовало шествие по главным улицам города. Тем не менее, 170-я акция в поддержку бывшего губернатора все же состоялась.

По данным местных СМИ, к зданию краевого правительства в субботу пришли в основном «люди пенсионного возраста» и блогеры.

Напомним, что массовые акции в поддержку экс-чиновника начались в регионе спустя два дня после задержания Фургала. Граждане требуют открытого суда в Хабаровске, а не в Москве. Протестующих хабаровчан поддерживают жители других регионов. При этом новый врио главы края Михаил Дегтярев, назначенный на этот пост президентом России Владимиром Путиным, так и не смог получить расположение хабаровчан. Рейтинг Дегтярева упал, так и не успев подняться. Отметим, что новогоднее поздравление врио губернатора, опубликованное в интернете, собрало сотни дизлайков и только пару десятков лайков.