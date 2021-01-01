Новый год в Латвии: комендантский час, запрещенная вечеринка, пьяный с топором

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1 января 2021, 23:08 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Латвия встретила Новый год! Если оценивать в целом, то латвийцам было точно весело: вечеринки, салюты, море шампанского. Впрочем, все кроме шампанского в Латвии «запретили» в праздники.

С 30 декабря по 4 января в Латвии введен комендантский час. А это значит, что с 22:00 до 5:00 латвийцы не имеют права покидать свой дом. Если, простите, «припекло» и человек вынужден покинуть свое жилище, то обязан заполнить определенную «форму» заявления: куда и зачем, имя, фамилия, персональный код, место работы и номер телефона. Понятно, что многим латвийцам такие ограничения, увы, не по душе. Желание правительства Латвии обезопасить население понятно: за прошедшие сутки уже выявлено 771 инфицированных коронавирусом. Для небольшой страны такие цифры становятся пугающими.

К сожалению, «остановить» встречу Нового года никто не в силах! Латвийцы отметили его от души! Например, в прекрасном городке Сигулда проходила грандиозная вечеринка в одном из гостевых домов. Собираться большой компанией в период ЧС в Латвии запрещено. Данное мероприятие «не ускользнуло» от бдительных полицейских: 11 участникам вечеринки был выписан штраф в размере 500 евро, а организатору – 2000 евро.

В ночь с 31 декабря на 1 января в Риге зафиксировано аж 85 нарушений ограничений. Всем им выписан штраф… начиная с 50 евро. Но эта сумма исключение: за нарушение «режима» можно получить и 300, и 500 евро. Понятно, что протоколов о таких нарушениях предостаточно. А это значит, что «похудевший» бюджет Латвии значительно пополнится в праздники.

Новый год – время веселья и нарушений. Часто бытовых! По информации полиции Риги, в одном районе города произошел «забавный» случай: две женщины, которые отмечали Новый год, повздорили! Да так, что несколько мужчин не смогли их утихомирить и вызвали полицию. Дебоширки оштрафованы на 50 евро.

Еще один странный случай произошел в районе психиатрической больницы Латвии: стражи правопорядка повстречали мужчину с топором. Он не смог объяснить, зачем ему топор, а также не отдавал его полицейским. Стражи правопорядка вынуждены были применить электрошокер. Странного мужчину доставили в Рижский центр психиатрии и наркологии.

Но были и реально замечательные события: первый ребенок появился на свет в Рижском роддоме сразу после шести часов утра. Это был мальчик! Кстати, в последний день старого года в Латвии родилось 12 малышей – пять мальчиков и семь девочек. Есть такое поверье: если рождается больше мальчиков, то «ссор» не избежать в мире. А если рождается больше девочек, то быть миру!

С Новым годом! Мира нам всем!