В Московском зоопарке рассказали, как животные провели новогоднюю ночь

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1 января 2021, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Москва отметила Новый год – кто-то побыл в ресторане до 23.00, кто-то плавал на теплоходе по реке вдоль Кремля, кто-то слушал бой курантов на Красной площади, но большинство остались дома в семейном кругу. А как провели 31 декабря животные в столичном зоопарке журналистам рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«В зоопарке в новогоднюю ночь работали дежурные сотрудники, в том числе зоологи. Они организовывали работу зоопарка и следили за тем, чтобы все было в порядке, -

Не было никакой дискотеки и хаоса. Животные отдыхали в своих вольерах. Но по случаю праздника им «накрыли» новогодний стол. Все жители зоопарка получили вкусные лакомства и игрушки», - сказала она..

Как отметили в Московском зоопарке, животным, как и людям, нельзя много сладкого. Но любимые лакомства они получили.

«Панды ели морковь, яблоки и панда-кейки (прим.ред. - зерновые хлебцы из риса, кукурузы, сои, яиц, растительного масла, соли, сахара и кальция), но это всего 1% их рациона, 99% - это все же бамбук, который они очень любят. Жуи получил около 40 кг бамбука, а Диндин немного меньше - 30 кг. Почему? Диндин – девочка, и она не на диете, просто сама панда не такая же крупная. Как и у людей - каждому свою порцию.

Белый медведь традиционно получил рыбу, а еще немного сладкого – замороженную калину и бруснику. Слоны в обычные дни едят траву, сено, ветки деревьев, а к новогоднему столу получили яблоки, бананы и груши. Лакомства, как уточнили в зоопарке, животные получили в соответствии с их научно разработанным рационом.

А вот жираф Самсон из-за почтенного возраста находится на лечебной диете и преимущественно ест сухие веники, но и он в качестве лакомства получил банан. Обезьяны с удовольствием съели йогурты без сахара и бананы.

А вот Новый год проспали полосатые бурундуки и бурый медведь, которые впали в зимнюю спячку еще в середине декабря.

Накануне все животные получили подарки – игрушки и различные объекты для обогащения среды. Панды получили коробку с бантом, в которой была солома и гвоздика, запах которой нравится мишкам. Игрушки получили и песцы, соболи – им интересны круглые шары, ящики. Львы получили в подарок коробки, ведь они хоть и большие, но кошки.

Морские животные и птицы получили для игры мячики. Это и пингвины, и тюлени», - рассказали в Московском зоопарке.

Но это еще не все подарки – в зоопарк бизнесмены в ближайшее время привезут нераспроданные елки. Деревья поставят в вольеры животным.

«Елки мы поставим в вольеры животных для обогащения среды. Для них это и добавка в рацион, и игрушка», - объяснили в пресс-службе Московского зоопарка.