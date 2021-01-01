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Минимальная цена на водку выросла более чем на пять процентов

, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Минимальная цена на водку выросла более чем на пять процентов
фото: pixabay.com

Минимальная розничная цена (МРЦ) на водку в России с 2021 года выросла на 5,7 процента. С 1 января МРЦ повысилась до 243 рублей за 0,5 литра. Ровно год назад минимальная розничная цена на водку в нашей стране составляла 230 рублей. С 2020 года МРЦ была повышена на 7 процентов, с 215 рублей).

Министерство финансов предлагало повысить цены на водку в 2021 году на 3,5 процента (до 238 рублей за бутылку 0,5 литра).

Минимальная отпускная цена на водку у производителей с 2021 года составляет 203 рубля, оптовая цена - 210 рублей за 0,5 литра.

Также с 2021 года повышаются минимальные розничные цены на коньяк (до 446 рублей с 433 рублей за 0,5 литра) и на бренди (до 324 рублей с 315 рублей), - сообщает "Интерфакс".

В России введена новая маркировка алкоголя, вместо акцизных знаков будут специальные марки. Выдавать их будет Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, а контролировать маркировку станут таможенные органы. Отслеживать движение специальных марок будут с помощью Единой государственной автоматизированной системы – ЕГАИС.

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