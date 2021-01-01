Алексей Текслер пообщался с Дедом Морозом в ледовом городке

Аргументы Недели → Общество

1 января 2021, 17:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Губернатор Челябинской области вместе с семьей и главой Челябинска Натальей Котовой побывал в ледовом городке на площади Революции.

Как и в прошлом году, глава региона Алексей Текслер с супругой Ириной и сыном Мишей приехали на центральную площадь города. Компанию им составила глава Челябинска Наталья Котова.

Миша прокатился на самой большой горке. Напомним, в этом году ледовый городок посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. На площади Алексей Текслер встретился и пообщался с Дедом Морозом.

«Главное не болеть, смотреть в будущее с оптимизмом, все будет хорошо. Дед мороз сказал, что новый год будет счастливым», – поделился впечатлениями Алексей Текслер.