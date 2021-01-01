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C 1 января вступил в силу закон о заморозке накопительной пенсии

, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

C 1 января вступил в силу закон о заморозке накопительной пенсии
фото: pixabay.com

C 1 января 2021 года в России начал действовать закон о заморозке накопительной пенсии.  В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, указано, что закон продлит заморозку накопительной пенсии до конца 2023 года.

По предварительному расчету, благодаря принятому закону трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду в 2023 году уменьшится на 669,3 миллиарда рублей.

С 2014 года шесть процентов от зарплаты, отчисления в накопительную часть пенсии, направляются в страховую часть. Эти средства идут на выплаты пенсионерам.

Ранее граждане самостоятельно выбирали, формировать накопления или передать деньги в страховую часть. При выборе второго варианта увеличивались так называемые пенсионные баллы. Баллы учитывают при расчете размера пенсий.

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