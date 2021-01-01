Какие необычные имена давали новорожденным южноуральцы в 2020 году
1 января 2021, 17:04[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Интересными фактами поделились в Государственном комитете по делам ЗАГС Челябинской области.
Как сообщает «Южноуральская панорама», в прошлом году в регионе родилось почти 33 тысячи малышей: 17 тысяч мальчиков и 16 тысяч девочек. Также 204 малышей обрели новую семью.
Какими необычными именами награждали южноуральцы своих детей? Сотрудники ЗАГС рассказали, что девочек называли Ванессами, Беллами и Аурелиями, среди мальчиков был Леонардо, Захарий и Симеон. Самыми популярными именами уходящего года стали Артем и София (Софья).
За прошедший год в Челябинской области свадьбы сыграли почти 20 тысяч свадеб. Из них 7657 человек зарегистрировали отношения в челябинских ЗАГСах, а 2581 человек – в магнитогорских ЗАГСах.
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