Синоптики прогнозируют умеренные традиционные морозы на Рождество

Аргументы Недели → Общество 13+

1 января 2021, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Москве на Рождество, которое православные верующие отмечают 7 января, ожидаются традиционные морозы, они будут умеренными. Крепких рождественских морозов в столичном регионе ждать не стоит.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозирует, что в Москве на Рождество ночью будет до минус 12 градусов, в днем - до минус 10 градусов, - передает RT.

По словам синоптика, ожидается облачная с прояснениями погода, скорее всего, без осадков. Сугробы к Рождеству вырастут до 18—19 см в Москве, по области от 18 до 23 см, а местами — до 27 см.

Синоптик в информации, предоставленной РИА Новости, уточнил, что это климатические показатели, «точь-в-точь соответствующие и по температуре, и по высоте снежного покрова».

Сегодня, 1 января, московских автовладельцев предупредили о сильной гололедице.