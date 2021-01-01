Компания Honda прекратит поставки автомобилей на российский рынок
1 января 2021, 12:51[ «Аргументы Недели» ]
Компания ООО "Хонда Мотор РУС" сообщила о прекращении поставок автомобилей Honda в Россию в течение 2022 года. Российская "дочка" японского автоконцерна Honda сделала заявление перед новым годом.
В нем объясняется, "принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности".
Автоконцерн Honda намерен сохранить присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники. Послепродажное обслуживание автомобилей в России сохранится.
Автоэксперты напомнили, что модельная линейка автомобилей Honda в России сократилась осенью 2015 года, модели легкового сегмента были убраны. Сейчас у нас официально продаются только кроссоверы Honda CR-V и Pilot.
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