Компания Honda прекратит поставки автомобилей на российский рынок

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1 января 2021, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Компания ООО "Хонда Мотор РУС" сообщила о прекращении поставок автомобилей Honda в Россию в течение 2022 года. Российская "дочка" японского автоконцерна Honda сделала заявление перед новым годом.

В нем объясняется, "принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности".

Автоконцерн Honda намерен сохранить присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники. Послепродажное обслуживание автомобилей в России сохранится.

Автоэксперты напомнили, что модельная линейка автомобилей Honda в России сократилась осенью 2015 года, модели легкового сегмента были убраны. Сейчас у нас официально продаются только кроссоверы Honda CR-V и Pilot.