Врач-нарколог Алексей Казанцев дал совет, как правильно избавиться от алкоголя: «Душ, минералка, омлет»

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1 января 2021, 11:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 5 канал

фото: pixabay.com

Врач-нарколог Алексей Казанцев дал ряд рекомендаций, как правильно восстановиться после новогодней ночи. Специалист советует ни в коем случае не похмеляться пивом или более крепким алкоголем. Это может привести к длительному запою.

Нарколог призвал после праздника с обилием спиртного при плохом самочувствии утром принять контрастный душ. По словам Казанцева, нужно попеременно включать то горячую, то холодную воду на пять секунд. Как объяснил нарколог, в состоянии похмелья необходимо восстановить водно-электролитный баланс организма.

Также важно ощелачивать организм - выпить минеральной воды. На завтрак желательны продукты к преобладанием белка. Хорошо подойдет омлет. Особенно это блюдо полезно для тех людей, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. А вот от кофе с молоком лучше в таком состоянии отказаться. Специалист посоветовал не забыть принять витамины, препараты, содержащие калий, магний. Препараты на основе янтарной и лимонной кислоты также ускорят детоксикацию.

Еще для людей, которые пережили избыточное возлияние алкоголя, будут полезны прогулки на свежем воздухе.