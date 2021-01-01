Какие изменения появятся в жизни россиян с 2021 года

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1 января 2021, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В России с 1 января 2021 года изменится величина минимального размера оплаты труда (МРОТ). МРОТ составит 12 792 рубля в месяц, размер прожиточного минимума — 11 653 рубля.

В России вступил в силу новый закон о налогообложении процентов по банковским вкладам на сумму более одного миллиона рублей. Раньше налог по депозитам нужно было платить, если процентная ставка по вкладу превышала ключевую ставку Центробанка плюс 5 п.п. С этого превышения резиденты должны были заплатить налог 35%, нерезиденты — 30%. Теперь ставка будет одинаковой и для резидентов, и для нерезидентов — 13% НДФЛ.

Все полученные от этих нововведений средства будут направлены на меры соцподдержки, в том числе для семей с детьми, потерявших работу граждан или тех, кто окажется на больничном, - уточняет РБК.

Россияне с 1 января 2021 года снова обязаны поверять бытовые приборы учета. Для тех, кто это не сделает в срок, плата за услуги ЖКХ будет рассчитываться по повышенному нормативу. Поверка бытовых счетчиков отменялась в апреле 2020 года, чтобы сократить риски заражения из-за пандемии коронавируса.