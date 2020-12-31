Новый год на пороге: что говорят знаменитости уходящему

Аргументы Недели → Общество 13+

31 декабря 2020, 20:11 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: личный архив

Буквально через несколько часов мы все сядем за праздничный стол и… проводим год Крысы. Год, который принес всем нам беспокойство, тревогу, осознание того, что все очень шатко в этом мире. Каждый его проводит так, как захочет! Что скажут уходящему году, например, знаменитости? Балтийское бюро «Аргументы Недели» попыталось это выяснить!

Актриса Татьяна Орлова («Домовой», «Пока цветет папоротник», «Старушки в бегах», «Грозный»)

«Что тут можно сказать? Скажу! Пусть быстрее СДОХНЕТ этот коронавирус! Конечно, 2020 год изменил всех нас. Нарушил прежний уклад жизни. Я всегда 1 января ходила, по традиции, в музей Пушкина. Понятно, что сейчас уже не пойду – закрыт! Пока сижу в самоизоляции. Какие уж тут чудеса! Встречать буду тихо. Обычно, я ничего не готовлю для праздничного стола. И в этом году не буду! Но отмечу… Как? Закажу доставку… Что принесут, тем и отмечу! С наступающим! Здоровья нам всем, удачи и … пусть быстрее сдохнет этот коронавирус! С Новым годом!»

Актриса Татьяна Орлова, кадр из фильма

Член правления 2-й Рижской больницы Янис Петронис:

«Сложный и неоднозначный год. Я бы даже сказал, что страшный год. Болезни, увы, всегда страшны. Что принес этот год? Работу врачам. Жизнь показала, как незащищен человек… Как нужно беречь себя. И этот год показал, что клятва Гиппократа существует в реальной жизни. Я восхищаюсь своими коллегами во всем мире: их смелости, самоотверженности, любви к своей профессии. Много врачей погибло… Они выполняли свой долг и не думали о себе. Как я провожу этот год? Вспомню своих коллег, скажу спасибо Богу, что жив… А утром пойду на работу. Берегите себя! Самое ценное в этом мире – здоровье и любовь! Будьте здоровы!»

Латвийский врач, Янис Петронис

Актер Юрий Батурин («Союз спасения», «Опасный круиз», «Озноб», «Грозный»)

«Что я скажу уходящему году? Спасибо! Спасибо за то, что у нас стало меньше иллюзий, прибавилось мозгов, происходит переоценка ценностей, взглядов. Спасибо за то, что наши медики и наша российская медицина дала конкретный отпор коронавирусу. В России идет полным ходом вакцинация и инфекция уходит. Спасибо этому году за то, что наша экономика выстояла! Спасибо за то, что мы стали понимать, как следует о себе заботиться, о своих близких. Лично я прошел все обследования и выяснил, что у меня (оказывается) иммунитет на клеточном уровне! Конечно, я забочусь о своем здоровье, но это замечательно, когда есть иммунитет. Меня даже попросили принять участие в исследованиях этого уровня. Что я еще понял? Непременно нужно иметь домик, например, на Урале, чтобы в сложные периоды жизни можно было «погрузить» свою семью в машину и увезти в безопасное место. Это не только в период пандемии или других инфекций… Если (не дай Бог) наступит момент, когда нужно будет защищать Родину, то, лично я, позабочусь о безопасности семьи, а сам пойду защищать страну… Это моя гражданская позиция! Что я пожелаю? Здоровья, благосостояния, спокойствия, мира на земле и в наших душах. С наступающим Новым годом!»

Актер,Юрий Батурин

Актер Мартиньш Вилсонс («Контригра», «Мираж», «Интердевочка»)

«Что скажу уходящему году? Просто провожу его. Да, был сложный год и это надо принять. Но мы выжили! Что пожелаю? Чтобы в жизни было тихо и светло! И осталось время не думать о проблемах, а, например, о космосе! Это не так уж и плохо. С Наступающим!»

Актер, Мартиньш Вилсонс

Шеф-редактор балтийского бюро «АН» Татьяна Тимука:

«Я тоже скажу этому году СПАСИБО! Он все расставил по своим местам: я четко поняла, что значит чувство «локтя», кто твой друг, а кто… Я поняла, что нельзя в жизни ничего упускать – потом может не быть ничего! Я научилась говорить- «НЕТ» тем, кто паразитирует по жизни, подличает. Перестала слушать чушь и «наращивать» комплексы. Я вернулась к «себе»… К той, которую воспитали мои родители: не бояться сделать шаг вперед, не сломиться, противостоять, верить в добро. Я поняла, что это великое счастье, когда рядом с тобой семья! Мои любимые! Я научилась ценить общение… Общение с людьми. И я хочу пожелать мира, душевного спокойствия каждому, благоденствия, здоровья и найти себя в «себе». Теперь я очень хорошо понимаю слова моего мудрого деда: «Все пройдет, внучка! Только бы войны не было». Так давайте поймем друг друга! Даже если мы говорим на разных языках! Ради себя, ради наших детей, ради любимых! Давайте дружить! Это же так прекрасно, когда светит солнце, когда люди улыбаются, а дети смеются! С наступающим! Все будет хорошо!»

Шеф-редактор балтийского бюро "АН" .