В Москве умер заразившийся коронавирусом администратор российской «Википедии» Сергей Яковлев

Аргументы Недели → Общество 13+

31 декабря 2020, 19:40 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Яковлев, фото из соцсети ВКонтакте

В Москве умер заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19 администратор российской «Википедии» Сергей Яковлев. Мужчине было 55 лет. О смерти Яковлева 31 декабря утром сообщила его супруга Катарина Беляева-Чернышева.

«Очень больно сообщать это, особенно сейчас, когда все празднуют. Новостей больше не будет. Сережа умер», — написала Катарина на странице супруга в соцсети ВКонтакте.

Коронавирусом Сергей Яковлев заразился в середине декабря. 21 декабря он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Супруга писала новости о состоянии мужа. 29 декабря Беляева-Чернышева сообщила, что к болезни «подключилась инфекция» и «началось воспаление», но «это практически нормальное течение болезни».

Сергей Яковлев родился в Москве, учился в МФТИ, увлекался компьютерными технологиями. В Сети был известен под ником Qkowlew. C 2008 года занимался правками российского сегмента «Википедии», а за месяц до смерти руководство проекта одобрило его кандидатуру в качестве администратора. До этого он занимался административными вопросами «Википедии».

Яковлев успел внести в электронную энциклопедию почти 61,5 тыс. изменений, создал 353 статьи.