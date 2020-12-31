Въезжающих в Норвегию со 2 января обяжут сдать тест на коронавирус

Аргументы Недели → Общество 13+

31 декабря 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Власти Норвегии со 2 января 2021 года обяжут въезжающих сдать тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Все небольшие контрольно-пропускные пункты, где нет возможности проводить обследование, будут закрыты.

В заявлении Министерства юстиции королевства указано, что правительство вводит обязательное тестирование на коронавирус для всех, кто въезжает в страну, со 2 января 2021 года. Сроки тестирования не будут превышать одних суток. Путешественники должны въезжать в Норвегию через пункты, оборудованные тест-системами. Несколько небольших пунктов будут закрыты, - передает RT.