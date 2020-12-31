Названы имена медиков, которые провели ночь на полу у кровати пациентки с COVID-19

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31 декабря 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]

vk.com © ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России

Фото с лежащими в палате на полу у кровати пацента медиками облетело соцсети и СМИ. Оказалось, состояние женщины с COVID-19, подключенной к аппарату ИВЛ, контролировали студенты-медики Расуль, Катя и Алексей.

Ребята в два часа ночи увидели сообщение в рабочем чате, что состояние одного из пациентов ухудшилось. Накануне они отработали смену, но узнав о том, что у одной из пациенток паника, у неё упала сатурация, и она выдёргивала маску с кислородом, студенты собрались и вернулись в больницу. Они находились всю ночь с пациенткой: разговаривали, успокаивали её. А когда она уснула, то они просто сели на пол и решили не уходить из палаты. Медики решили быть рядом на случай, если вернётся паника. Они не спали, лежали и смотрели на данные аппаратуры, - передает RT.

Инцидент произошел в больнице Центральной медико-санитарной части №38 города Сосновый Бор Ленинградской области.

Фото было опубликовано 27 декабря в официальной группе ВК ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России.

«Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина», — написала старшая медсестра.

Специалист пресс-службы ЦМСЧ №38 Наталья Еремян отметила, что студенты вышли на работу в свой выходной. Они не смыкали глаз всю ночь, хотя могли спуститься в свои комнаты в общежитии, которое находится на первом этаже больницы. После смены им выдали благодарственные письма и предложение официального трудоустройства.

По словам Еремян, в клинике работают санитарами около 20 студентов.