Путин поручил разработать автобус на водородном носителе

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31 декабря 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kremlin.ru

фото с сайта Кремля

Владимир Путин 30 декабря в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Глава государства и глава правительства обсуждали вопросы развития инфраструктуры и транспорта в стране.

Мишустин рассказал, что уже сделано по развитию воздушного сообщения на Дальнем Востоке, о новых российских самолетах. Путин поручил, чтобы в начале 2023 год на линии стоял МС-21 с отечественным двигателем ПД-14.

Российский президент также поручил к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе – там потом применяется электродвигатель, но на водороде, а потом следующий шаг – на водороде нужно делать локомотивы.

Как отметил Путин, в крупных городах, городах-миллионниках, используется очень много городского транспорта на дизельном топливе, а оно с экологической точки зрения желает много лучшего. "Работа городского транспорта на газомоторном, а тем более на водородном топливе, в высшей степени востребована", - пояснил глава государства.