Путин поздравил жителей России с Новым годом

Аргументы Недели → Общество 13+

31 декабря 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Первыми поздравления российского лидера услышали и увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского. В этих регионах РФ Новый год наступил в 15:00 по московскому времени.

Путин отметил, что ровно год назад россияне, как и люди не могли представить, через какие испытания всем придётся пройти. "И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то — с горькими утратами близких, любимых людей", — сказал президент.

Но Путин подчеркнул, что 2020 год был связан и с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил лучшие человеческие и профессиональные качества.

"Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности: мужество, отзывчивость и милосердие — в наших сердцах, в нашем характере и поступках", — цитирует президента РИА Новости.