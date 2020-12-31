Чиновница попросила справку «от врача о вменяемости» у жительницы, задавшей неудобный вопрос о бюджете городских проектов

Аргументы Недели → Общество 13+

31 декабря 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На страницах социальной сети разразился скандал. Жительница Кемерово Феодора Оцел задала, казалось бы, простые вопросы по бюджету одного из проектов администрации, но получила довольно странный ответ.

Девушка, увидев пафосный отчет чиновников об инновационном мероприятии «Кузбасс — время новогодних чудес», во время которого Дед Мороз поздравлял сибиряков, спросила: «В чем инновация этого проекта? Где зрители, которых не видно на фото? И какой бюджет у мероприятия?» К ней присоединились и другие горожане, в надежде узнать у чиновников подробности.

Но замглавы инновационных творческих проектов Кузбаса Ирина Панцырева сначала решила поиграть в партизана, сообщив, что «о бюджетных деньгах ее может спрашивать только дипломированный журналист, следователь или налоговик», а не те, у кого «слишком много свободного времени», а затем и вовсе написала, что подобные вопросы ее раздражают и потребовала у любопытной жительницы «справку от врача о вменяемости», потому что чиновнице «не хотелось бы обсуждать серьезные вопросы государственного масштаба с человеком, которому требуется принудительное лечение».

Далее диалог вообще стал более чем странный, потому что Панцырева стала запугивать людей налоговыми инстанциями, сообщив, что только после уплаты всех налогов жители могут задавать вопросы администрации. А люди стали делиться воспоминаниями о «празднике», который и стал камнем преткновения. «Я вспомнил эту странную акцию, когда за 15 минут до мероприятия на Краснобогатырском был рейд на предмет масок и дистанции. Ну и слово «инновация» в ареоле валенок, кокошников и баяна имеет скорее нелепую коннотацию», - написали жители Кемерово.

«Такое поведение чиновницы недопустимо. Работает в сфере культуры, а ведет себя как гопница», «Ну а что вы хотели? Они пилят бабки и ни перед кем отчитываться не станут», «Это же откровенное хамство. Ей вопрос по существу, а она – а докажите, что вы не псих», - возмущаются пользователи сети.

«Такое поведение чиновницы недопустимо. Работает в сфере культуры, а ведет себя как гопница», «Ну а что вы хотели? Они пилят бабки и ни перед кем отчитываться не станут», «Это же откровенное хамство. Ей вопрос по существу, а она – а докажите, что вы не псих», - - возмущаются пользователи сети.