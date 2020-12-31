В аэропортах Москвы из-за ледяного дождя задержано и отменено более 150 рейсов

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31 декабря 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В аэропортах Москвы в четверг, 31 декабря 2020 года, из-за ледяного дождя задержано и отменено более 150 рейсов. Из-за переноса времени вылета в аэропорту «Домодедово» утром в терминалах скопились тысячи тысячи пассажиров, которые не смогли вовремя вылететь в регионы.

Из-за непогоды этой воздушной гавани на взлетно-посадочной полосе появилась наледь, и ограничивали полеты с 6:35 до 7:45. ВПП чистили и обрабатывали специальными реагентами. В аэропорту Домодедово был создан оперативный штаб по обеспечению безопасности полетов. Часть рейсов была перенаправлена на посадку в аэропорт «Внуково».

По информации «Яндекс.Расписания», к 13:15 в «Домодедово» было задержано 93 рейса, три отменено. В «Шереметьево» отменили 49 рейсов, шесть рейсов задержано. Во «Внуково» 13 рейсов задержано, два отменено.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с отменами и задержками ряда авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла. Старший помощник Московского межрегионального транспортного прокурора Екатерина Короткова рассказала, что прокуратура организовала проверку в связи с отменами и задержками ряда авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла в период с 30 по 31 декабря 2020 года. В ходе проверочных мероприятий прокуратура установит причины задержки и отмены рейсов, соблюдения при этом прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг при ожидании рейсов, а также даст оценку исполнения авиакомпаниями лицензионного законодательства, - сообщает АГН «Москва».