Алексей Текслер сделал подарок маленькому челябинцу в последний день 2020 года
31 декабря 2020, 13:25[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
О том, что трехлетнему Салавату для реабилитации нужен спортивный комплекс, глава региона узнал на «Елке желаний».
31 декабря губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал в гостях у маленького Салавата и его родителей. Мальчик родился раньше срока. Врачи опасались, что он не сможет ходить, но родителям удалось поставить ребенка на ноги. Салават очень подвижный, занятия на спорткомплексе помогут ему укрепить здоровье.
Напомним, Челябинская область уже не первый год присоединяется к всероссийской акции «Елка желаний». Участники акции исполняют желания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.