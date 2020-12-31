Алексей Текслер сделал подарок маленькому челябинцу в последний день 2020 года

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31 декабря 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области

О том, что трехлетнему Салавату для реабилитации нужен спортивный комплекс, глава региона узнал на «Елке желаний».

31 декабря губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал в гостях у маленького Салавата и его родителей. Мальчик родился раньше срока. Врачи опасались, что он не сможет ходить, но родителям удалось поставить ребенка на ноги. Салават очень подвижный, занятия на спорткомплексе помогут ему укрепить здоровье.

Напомним, Челябинская область уже не первый год присоединяется к всероссийской акции «Елка желаний». Участники акции исполняют желания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.