Южноуральские журналисты рассказали о любимых новогодних блюдах

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31 декабря 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Среди них много блюд традиционной русской кухни и «заморских» деликатесов.

Агентство «Полит74» провело необычный опрос среди представителей медиасферы Челябинской области. Многие из опрашиваемых отметили, что постараются приготовить к Новому году простые в приготовлении и проверенные временем блюда.

«У нас в семье нет традиции накрывать большой стол в новогоднюю ночь. Тем не менее, стараемся приготовить что-нибудь вкусное, что устроит всех без исключения. Но без всякого фанатизма, никаких сложных кушаний с многочасовой готовкой. И главное правило - без экспериментов, только проверенные временем блюда», – рассказала Наталья Окорокова, главный редактор агентства «Полит74».

«Какое будет настроение — такой и новогодний стол. Год назад, к примеру, у нас был минимализм», – говорит Светлана Казанина, главный редактор газеты «Губерния».

В семье директора ИД «Губерния» Сергея Филичкина на новогодний стол будут готовить косулю и рыбные деликатесы. Любят рыбные блюда и другие журналисты. Они станут главными на новогоднем столе главного редактора сайта «ЧелябинскСегодня» Александра Файрузова.

«Их гораздо проще и быстрей готовить, - рассказывает он. - Поэтому у нас уже много лет стейки из тунца и сёмги. Как раз те вкусы, которые не можешь себе позволить часто покупать в повседневной жизни, а на Новый год можно потратиться. Рыбную тему поддержат гребешки, тоже из разряда «Только на новогодний стол».

Андрей Трушников, директор по информационной политике медиахолдинга «Гранада Пресс» приготовит шестикилограммовую деревенскую индейку. А Ольга Исаева, главный редактор сайта «Миасский рабочий.ru» считает, что на столе обязательно должна быть говядина, даже несмотря на то, что предстоящий год – год быка.

«Я не суеверная, поэтому хочу приготовить салат с говядиной и маринованным лучком! Да простит меня Бык! А из напитков, конечно, шампанское!», – сказала Ольга.