Южноуральцы вспоминают жертв трагедии в Магнитогорске

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31 декабря 2020, 07:37 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Вячеслава Шишкоедова («Южноуральская панорама»)

В память о жертвах трагедии, которая унесла жизни 39 человек, будет совершен чин освящения поклонного креста возле Кафедрального собора Вознесения Господня в Магнитогорске.

Страшная трагедия произошла 31 декабря 2018 года в шесть утра в Магнитогорске. Взрыв бытового газа полностью разрушил 35 квартир седьмого подъезда дома № 164 по улице Карла Маркса. Спасателям удалось вытащить из-под завалов трех живых человек, в том числе маленького Ваню Фокина. Он провел в разрушенном доме 36 часов. Шансов было очень мало, но врачам удалось выходить Ванечку. Теперь сотрудники МЧС называют его своим крестником и несколько раз в году навещают и делают подарки.

Сегодня 31 декабря, в память о жертвах трагедии, в Кафедральном соборе Вознесения Господня состоится Божественная литургия и панихида. После нее по благословению Высокопреосвященнейшего Григория, митрополита Челябинского и Миасского, будет совершен чин освящения поклонного креста, установленного на прихрамовой территории.

«Сегодня мы с горечью в душе вспоминаем трагические события 31 декабря 2018 года, когда в канун новогоднего праздника прогремел взрыв в доме по улице Карла Маркса в Магнитогорске. Эта трагедия потрясла всю страну, сплотила жителей Челябинской области. Мы всегда будем помнить о погибших, отдавать дань уважения тем, кто участвовал в ликвидации её последствий», – отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что пострадавшим была оказана материальная поддержка и жилье тем, кто пожелал переехать из пострадавшего дома.