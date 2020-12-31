Всему миру придется договориться, как считать количество смертей от коронавируса

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31 декабря 2020, 00:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Фото: cоцсети

На проблему ковидной статистики обратил внимание телеведущий Владимир Познер. Он считает, что мировому сообществу необходимо будет решить, что считать смертью от коронавируса, а что нет.

Владимир Познер уточнил, что, по данным американского института Джонса Хопкинса, Россия находится на 4-м месте по абсолютным цифрам, а по количеству летальных случаев – на 9-м. Однако понять, от чего именно умер человек, иногда бывает не так просто. Например, человек с сердечным заболеванием заражается ковидом. Это обостряет его сердечное положение, и он умирает. Что все-таки стало причиной смерти? Как считать? В России практически во всех случаях делают вскрытие, что позволяет довольно точно определить, от чего так получилось. Во многих других странах вскрытие необязательно. «Еще придет время, когда придется правильно это всё посчитать. Вернее, договориться о том, как считать», - сказал Познер.