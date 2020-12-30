Новый год со «звездой»: сколько стоят выступления российских знаменитостей под бой курантов в условиях пандемии

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30 декабря 2020, 21:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: compromat.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Продюсер Евгений Морозов рассказал о том, как проходят новогодние мероприятия с участием известных артистов в условиях пандемии. Несмотря на ограничения, российские звезды имеют возможность заработать на секретных вечеринках, концертах за границей и праздниках в домах состоятельных людей.

По словам продюсера, знаменитости будут обеспечены работой в новогодние праздники, несмотря ни на что.

«Основные направления корпоративов - Дубаи, Сочи, Рублевка, Новая Рига, Москва-Сити и столичные банкетные залы. Все это проводится очень секретно, никто вам не скажет ни место, ни фамилию артиста - люди опасаются проверок и даже отмены мероприятий. Ведь, так или иначе, все эти праздники будут полулегальными, и всегда есть опасность нарваться на проверку правоохранительных органов, - рассказал Морозов. - Например, когда в марте был объявлен локдаун, ряд концертных менеджеров продолжали тайно устраивать вечеринки - в итоге были и штрафы, и приводы в полицию».

Продюсер отметил, что ограничения, введенные для ресторанов, не касаются площадок, взятых в аренду.

«Любой конференц-зал или выставочное пространство можно задекорировать под концертную площадку, никаких проблем. А можно устроить праздник и у себя дома. У многих состоятельных заказчиков есть лофтовые пространства минимум на 500 «квадратов» - таких домов сотни в Москве и Подмосковье. Если хозяин хочет пригласить друзей на большую вечеринку, где гостей будут развлекать артисты, то кто ему может запретить?»

Евгений Морозов подчеркнул, что для сокращения риска заражения, артисты могут работать без музыкантов под фонограмму «минус один».

«Вот смотрите: недавно случился конфликт у Стаса Михайлова с его экс-гитаристом. За выступление на частных мероприятиях этот певец никогда не получал меньше 5 – 8 миллионов рублей. А его музыкант, как выяснилось, имел с концерта 15 тысяч. Даже если в коллективе 10 человек, то расходная часть на музыкантов получается 150 тысяч. Для артиста с миллионными гонорарами это незначительные деньги, торговаться за эти гроши никто не будет», - отметил Морозов.

Таким образом, без заработка останутся коллективы артистов. По словам продюсера, в Москве таких музыкантов около 6-7 тысяч человек.

Морозов уверен, что из-за роста курсов валют в Новый год-2021 знаменитости смогут заработать даже больше, чем раньше. Причиной этому является то, что российские звезды никогда не брали оплату в рублях, поэтому гонорары заметно подросли. Так, если годом ранее Григорий Лепс получал 100 тысяч евро, что равнялось 7,2 млн рублей, то сейчас - уже 9 миллионов.

«Многие артисты старой гвардии, такие как Александр Серов и Юрий Антонов, в новогоднюю ночь не будут работать. Им это предлагали неоднократно. Но это люди в возрасте, небедные - зачем им рисковать за лишние 150-200 тысяч евро заразиться коронавирусом? И таких сейчас немало, поэтому заполучить желанную звезду удастся далеко не всем», - рассказал продюсер.

Самым желанным артистом, по словам Евгения Морозова, остается поп-король российской сцены. За выступление Филиппа Киркорова в новогоднюю ночь предлагают 12,5 миллионов рублей.

«Комсомольская правда» привела расценки на выступление некоторых российских звезд под бой курантов:

Ольга Бузова — 2,5 млн,

«Руки вверх» — 3,5 млн,

Моргенштерн — 4 млн,

Little Big — 10 млн,

Сергей Шнуров — 11,5 млн.