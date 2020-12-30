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Председатель Ярославской областной Думы в момент гибели выехал на встречку

, 21:01 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Ярославской областной Думы в момент гибели выехал на встречку

Председатель Ярославской областной Думы погиб в ДТП. Во время аварии он находился за рулем личного автомобиля Hyundai Santa Fe. Проезжая под Тверью (Калязин-Углич) он вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Mazda CX-7.

Константинов погиб на месте. Женщина, находившаяся за рулём Mazda, госпитализирована в тяжёлом состоянии. Причиной автокатастрофы могли стать сложные погодные условия, но сотрудники ГИБДД не исключают, что глава Заксобрания мог нарушить скоростной режим, сообщает канал 112.

«Выезд на встречку. Сам погиб и тетку в больницу отправил», «Пил небось, только ведь не скажет никто», - комментируют новость в сети.

БИ

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