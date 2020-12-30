На новогодний корпоратив полиции пришлось вызывать наряд полиции. И это не тавтология, а правда жизни

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30 декабря 2020, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: кадр из фильма

В Ростове-на-Дону несколько участковых решили отпраздновать наступление Нового года, да так увлеклись, что жильцам чтобы их утихомирить пришлось вызвать наряд полиции.

Женщина позвонила 02 и сообщила, что в участковом пункте полиции на улице Тимошенко кто-то громко кричит, чокается и, вообще, находится в слишком весёлом настроении. Оперативники выехали к коллегам и застали четверых участковых — двух майоров, капитана и лейтенанта.

Сотрудники не находились на дежурстве, были без оружия, но алкоголя было столько, что он вполне мог сойти за стратегический запас. Но поскольку большую часть его они уже уничтожили, а точнее приняли на грудь, то оказались не способными на какие-либо внятные действия, кроме как наотрез отказаться проходить медосвидетельствование. В итоге они все попали под служебную проверку, сообщает Baza.