Эксперт: Враги народа - это противники прививки от коронавируса

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30 декабря 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

Ковид-диссидентам и противникам любых прививок, надо колоть их насильно, прямо в жопу, считает соучредитель фонда «СПИД. Центр» Антон Красовский.



По мнению Антона, мир столкнулся с эпидемией, какой не знал более ста лет. Однако уровень медицины за один век значительно возрос. В современных условиях, когда от вируса гибнут тысячи людей по всему миру, государству необходимо взять на себя отеческие функции. Если человек не привит, он может заразить стариков, диабетиков и других людей, страдающих тяжёлыми хроническими заболеваниями.



На сегодняшний день зарегистрировано 6 вакцин от коронавируса. Российский «Спутник V» прошёл все необходимые испытания. Учёным удалось совершить невозможное. За короткий промежуток времени было проведено огромное количество исследований. Если кто-то не доверяет российскому препарату, никто не запрещает привиться иностранным. «Поезжайте в Германию или США, если туда пустят», - заявил эксперт.



На основе российской вакцины препарат от коронавируса стали производить в Англии. Фармацевтическая компания AstraZeneca уже заявила о старте тестирования препарата.



