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Путин подписал закон, разрешающий приватизацию земель в национальных парках

, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

Путин подписал закон, разрешающий приватизацию земель в национальных парках
фото: pixabay.com

Изменения в закон "Об особо охраняемых природных территориях", подписанные президентом РФ Владимиром Путиным, разрешат передачу территорий населенных пунктов, находящихся в зонах хозяйственного назначения национальных парков, из федеральной в региональную или муниципальную собственность. Потом эти участки смогут приватизировать граждане.

Документ ранее был принят в Госдуме и одобрен в Совете Федераций и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 30 декабря.

Закон разрешает передачу территорий населенных пунктов, находящихся в зонах хозяйственного назначения национальных парков, из федеральной в региональную или муниципальную собственность. Потом эти участки смогут приватизировать физические и юридические лица — при условии внесения границ таких населенных пунктов в Росреестр. Порядок строительства на таких территориях определяется постановлением кабмина об особо охраняемой природной территории.

Ранее землю в нацпарках нельзя было отчуждать, а участки невозможно было ни приватизировать, ни арендовать, ни передавать в наследство.

В начале года Совет федераций предложил выдавать землю в нацпарках. Жители таких поселений сталкиваются с трудностями, когда хотят построить дом на своей земле, получить садовый участок по программе поддержки многодетных семей, а местные власти не могут построить необходимую социальную инфраструктуру, - передает РБК.

ИЧ

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