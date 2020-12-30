В 2020 году многие грызуны оказались на помойке. Что готовит россиянам год быка?

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30 декабря 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabey

Уходящий год оказался весьма жестоким для многих грызунов, которые считались символом 2020 года. Тогда перед новогодними праздниками в России вырос спрос на крыс. Многие россияне обзаводились грызунами по разным причинам, одни - чтобы этот год был счастливым и благополучным, а другие, чтобы провести фотосессию. В связи с этими, согласно исследованию Avito, спрос на крыс вырос больше чем вдвое по сравнению с прошлым годом, а цена поднялась в полтора раза. Таким образом, стоимость живых грызунов увеличилась на 17% (500 рублей), а сувениры на 24% (900 рублей). Больше всего крысы были популярны в Москве и Санкт-Петербурге, а также Воронеже, Новосибирске, Краснодаре, Казани и других крупных городах.

Однако, после нового года множество грызунов оказались выброшенными. По словам волонтёров, животных можно было найти везде: от подъездов до мусорных контейнеров. Волонтёрам часто поступали сообщения о найденных зверьках.

В одной из организаций помощи грызунам с тяжелой судьбой рассказали, что многие, заводят крыс бездумно, не думая о том, что их нужно содержать и кормить.Люди развлекались: брали их для фотосессий или в качестве подарка.

В наступающем году, символом которого станет Белый Металлический Бык, спрос на коров и быков не поднимется. Поскольку, в отличие от крыс, таким животным нужны специальные условия содержания.

Кроме того, из-за пандемии, не многие фотографы рискнут проводить фотосессии с коровами.

Ранее, в Яндекс Дзен была опубликована история об ухажёре, который подарил возлюбленной живую корову и скрылся.

Это было зимой, в городе и девушка , шокированная таким подарком, весь день искала животному пристанище. Однако, этот случай относятся к редким, поэтому вероятность получить такой большой подарок крайне мала.