Фургалу разрешили позвонить семье

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30 декабря 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Следственный комитет дал бывшему губернатору Хабаровского края право на телефонный звонок.

Сергей Фургал уже позвонил своей семье, поговорил с Ларисой Стародубовой. Также он получил право на разговор с сыновьями Кириллом и Антоном. С каждым из них он сможет поговорить по 10 минут.

Таким образом, Сергей Фургал впервые с момента своего ареста получил возможность узнать, как дела у его близких.

Напомним, что обвиняемый в причастности к организации убийства 15-летней давности Сергей Фургал не признал своей вины, на сделку со следствием не пошел.

Отметим, что в Хабаровске на протяжении пяти месяцев проходят регулярные акции в поддержку Сергея Фургала.