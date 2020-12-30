Алексей Текслер вручил награды медикам больницы, пострадавшей от взрыва
30 декабря 2020, 13:33[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Почетные грамоты получили 22 сотрудника ГКБ № 2 г. Челябинска
Напомним, взрыв кислородной станции, которая находилась неподалеку от медучреждения, случился утром 31 октября. Несмотря на повреждение соседних зданий, никто из пациентов не пострадал. Медики в сжатые сроки эвакуировали их.
«Еще весной на базе вашей больницы была развернута одна из первых ковидных баз в регионе. Настоящий героизм и мужество вы проявили во время аварии с кислородным оборудованием 31 октября этого года. Еще до прибытия экстренных служб вы начали эвакуировать пациентов. Оперативно, слаженно организовали процесс, не было никакой паники. Вы проявили участие и заботу, ни одного больного в этой экстремальной ситуации не оставили без внимания», – сказал Алексей Текслер, вручая медикам грамоты.
Отметим, что в больнице провели ремонт в кратчайшие сроки. После него медучреждение вернулось к оказанию плановой помощи пациентам.
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