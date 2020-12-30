СК прекратил дело по «дадинской» статье в отношении хабаровского протестующего
30 декабря 2020, 13:54[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Следственный комитет рассмотрел материалы дела хабаровчанина Александра Приходько по статье о неоднократных нарушениях порядка проведения публичного мероприятия. Производство по делу было решено прекратить.
По данным координатора юридической помощи ОВД-Инфо Аллы Фроловой, следователь сослался в документах на постановление Конституционного суда по жалобе Ильдара Дадина и постановил, что неоднократное участие Приходько в «фургальских» митингах криминального характера не носило. Действия Приходько не создавали общественной опасности, поскольку не могли нанести вред здоровью граждан, имуществу или другим ценностям.
Приходько имеет право на реабилитацию в связи с уголовным преследованием.
Напомним, что Приходько задержали на акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 10 октября. Митинг был разогнан силовиками.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.