СК прекратил дело по «дадинской» статье в отношении хабаровского протестующего

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30 декабря 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Следственный комитет рассмотрел материалы дела хабаровчанина Александра Приходько по статье о неоднократных нарушениях порядка проведения публичного мероприятия. Производство по делу было решено прекратить.

По данным координатора юридической помощи ОВД-Инфо Аллы Фроловой, следователь сослался в документах на постановление Конституционного суда по жалобе Ильдара Дадина и постановил, что неоднократное участие Приходько в «фургальских» митингах криминального характера не носило. Действия Приходько не создавали общественной опасности, поскольку не могли нанести вред здоровью граждан, имуществу или другим ценностям.

Приходько имеет право на реабилитацию в связи с уголовным преследованием.

Напомним, что Приходько задержали на акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 10 октября. Митинг был разогнан силовиками.