Пьер Карден: Высокая мода должна быть доступна всем

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30 декабря 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Пьер Карден в России, фото: globallookpress.com, © Istvan Bajzat

Мне посчастливилось беседовать с Пьер Карденом дважды. Давно. Каким я его запомнила? Элегантным, сдержанным, с чувством юмора. Сегодня мир прощается с Легендой: на 98 году жизни умер великий французский модельер.

-Месье, это правда, что вы хотели посвятить свою жизнь балету в юности?

-Я и посвятил искусству свою жизнь. Да, в далекой юности я мечтал выступать на сцене, но жизнь сложилась иначе. Но меня всегда балет вдохновлял, и я продолжаю работать с артистами балета, музыкантами.

-Вы были знакомы с Майей Плисецкой. Чем покорила вас русская балерина?

-Нас связывала дружба. Майя просто прекрасна! Когда я ее увидел, то был очарован. Это так было давно. Она приехала во Францию, будучи примой Большого театра. Мы познакомились, и я взял на себя смелость выбрать и подарить ей элегантное платье. А потом уже мне посчастливилось сотрудничать с Майей: я делал костюмы для балета «Анна Каренина», «Чайка»… Удивительная красота, трудоспособность, талант был у Майи. Удивительная женщина.

-Вы бывали неоднократно в России. Чем вас удивили русские женщины?

-Первый раз я был тогда, когда существовал Советский Союз. Это было в 60-х. Это было первое выступление моих манекенщиц в дефиле на Красной площади. И это было прекрасно! А всего в России я был 28 раз! Люблю Россию. Прекрасные русские женщины с прекрасными лицами.

-Вы создаете высокую моду, но могут ли все женщины «воспользоваться» ею?

-А почему же нет? Высокая мода должна быть доступна всем! Она должна быть удобна, продаваема, доступна. Мои модели можно приобрести и в универмаге. И это может сделать практически любая женщина.

-Вы часто любите повторять, что стиль имеет огромное значение для женщины…

-Не только для женщины. Я одеваю и мужчин. Да, считаю, что иметь прекрасный вкус недостаточно… Нужно иметь свой стиль. Да, только стиль имеет значение.

-Благодарю.