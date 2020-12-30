К комсомольчанам пришел «овощной» Дед Мороз

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30 декабря 2020, 13:29 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В преддверии Нового года в Комсомольске-на-Амуре доставку продуктов питания на дом горожанам осуществляет Дел Мороз. С такой инициативой выступили в АО «Плодоовощи», за что Деда Мороза тут же прозвали «овощным», сообщает "Алло, район".

- В основном, наши клиенты – люди преклонного возраста и лишний раз они на улицу и в общественные места не выходят, а потому не могут в полной мере ощутить атмосферу праздника. В связи с этим мы решили не просто выполнить свою работу – доставить заказ, а сделать это по-новогоднему, - рассказал генеральный директор АО «Плодоовощи» Максим Аликин.

К заказам на овощебазе добавили один из обязательных атрибутов новогоднего стола: мандарины. В роли Деда Мороза выступил работник доставки Александр Кушнарев.

- Никогда Дедом Морозом быть не приходилось, но в роль быстро вжился! Люди реагировали очень хорошо, а некоторые бабушки даже прослезились. Все-таки внимания порой им не хватает, - поделился впечатлениями Александр Кушнарев.

Напомним, в период первой волны пандемии АО «Плодоовощи» организовало бесплатную доставку продуктов питания до квартиры комсомольчанам возраста 65+.