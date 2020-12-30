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Аргументы Недели Общество 13+

В Челябинске появятся умные пешеходные переходы

, 11:12 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

В Челябинске появятся умные пешеходные переходы

Один инновационный переход уже оборудован на пересечении проспекта Ленина и улицы Лесопарковой.

Переход типа Т.7 оборудован подсветкой, которая включается в тот момент, когда к нему подходит пешеход. Благодаря этому водителям будет проще его заметить и предварительно снизить скорость.

По информации комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска, такие переходы будут оборудованы и в других районах города.

 

 

 

 