В Латвии введен комендантский час

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30 декабря 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Правительство Латвии ввело комендантский час на выходных. Это связано с ЧС в стране из-за коронавируса.

О том, что в стране введен комендантский час, сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. С 30 декабря по 4 января и с 8 по 10 января с 22:00 до 5:00 латвийцы должны находиться дома. Если новые правила будут нарушены, то предусматривается штраф. Какой? Сказать пока сложно.

Премьер-министр Латвии назвал такие ограничения «сидим дома на выходных». По словам г-на Кариньша, за последнюю неделю в среднем 17 человек умирают каждый день от коронавируса. И это необходимо остановить.

Более того, ЧС в стране продлена до 7 февраля.