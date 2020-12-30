Когда приходит год младой, а старый уходит прочь

Аргументы Недели → Общество 13+

30 декабря 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

30 декабря. 2020 год завершается! Последние полнолуние, последние приготовления, последние подведение итогов. Балтийское бюро «Аргументы Недели» выбрало двух представительниц «слабого пола», которых мы наградили титулом… Сильная Женщина. По иронии судьбы, обе дамы очень похоже «характером-стержнем», но одна живет в Москве, а другая находится в Риге. Да и профессии у них разные…

Я давно знакома с этими женщинами. Безмерно уважаю и восхищаюсь ими!

Актриса Юлия Галкина. Рижанка Инна Бурова, политик, заместитель директора Рижской Классической гимназии.

Одна прекрасно воплощает на экране разведчицу Зою Ивановну Воскресенскую – Рыбкину, и получает за эту роль премию Службы внешней разведки РФ. О такой, как Юлия Галкина говорят: «Красивая и смелая. Талантливая и целеустремленная!»

Другая работает в школе! Сейчас, когда легче «сходить на фронт»… Но, это ее «фронт». Та, которая покоряет горные вершины! «Лучше гор могут быть только горы!» О такой, как Инна Бурова говорят: «Красивая и хрупкая, но с «железным» стержнем внутри». Я очень хорошо помню, в период выборов в РД Инна была на передовой: разговаривала с людьми, вступала в дискуссии, которые были и довольно агрессивные. Но мало кто знал, что Инна была в «интересном положении»… Выдержала!

Этих женщин объединяет слово – надо! Сильные, прекрасные женщины!

И сегодня они делятся с «Аргументами Недели» своими мыслями о уходящем годе, и, конечно, поздравят наших многочисленных читателей с наступающими праздниками.

Юлия Галкина:

Актриса Юлия Галкина, фото из личного архива

«Очень непростой год был! Очень. Для всех. Для бизнесменов, для врачей, для актеров. Я скажу как актриса: если у нас нет общения со зрителями, то нет ничего! Это главное в нашей профессии. А этого общения практически не было: идут спектакли, но заполняемость зала всего 25%. Конечно, много проектов ждут «лучших времен». Всему виной коронавирус. Очень много моих коллег, режиссеров, знакомых больны или переболели. Этот жестокий вирус «подхватили» мои родители – папа и мама. Я не буду рассказывать, как наша семья пережила это, но поверь мне, было очень сложно. Все изменил этот вирус. Я вот буквально два дня назад привилась. Как чувствую себя? Отлично пока! Никаких побочных явлений. Ты спрашиваешь о том, если ли работа у меня на съемочной площадке? Недавно закончились съемки. Проходили интересно: нас привезли на одну базу (человек 60 было), «закрыли» всех на этой территории, не выпускали в «открытый мир»… Вот так мы и работали. В таких условиях. Жизнь же продолжается. Ничего! Выдержим! Вирус пройдет, а мы выдюжим!

Юлия Галкина в роли полковника Рыбкиной (фильм "Две жизни полковника Рыбкиной")

Я желаю всем в новом году, конечно, здоровья! Желаю, чтобы мы следующий год встречали в любимой компании и совершенно счастливые! Чтобы мы вернулись к нормальной жизни, путешествиям, общению друг с другом. Открыто, без страха заразиться, общались! С наступающим Новым Годом!»

Инна Бурова:

Инна Бурова, фото из личного архива

«2020 год, конечно, преподнес нам сюрпризы. Не очень приятные сюрпризы. Для меня этот год был противоречивым, оценивающим, показательным. Что касается латвийских школ, то было очень сложно перестраиваться, например, на дистанционную систему обучения. При «первой волне» многие школы, учителя, увы, не были готовы к таким новым правилам. Нагрузка сумасшедшая была! Нужно и «онлайн» проводить занятия, отвечать на письма родителей, учеников, осваивать новую методику, составлять планы уроков. Сегодня стало немного легче: родители, ученики приняли такую ситуацию. Это обнадеживает! Когда еще младшие классы приходили в школу, то возникала (иногда) неприятная ситуация: многие приходили без масок. А это недопустимо! Я встречала каждого ученика и с тему, у кого они отсутствовали вела беседы, убеждала, исправляла ситуацию. Я считаю, что нужно работать нам вместе – учителям, родителям. Мы их учим, а они учат нас. Думаю, что просто стоит понять друг друга, выслушать, принять ситуацию и ждать! Мы стали несколько иными… Это правда. Но время инфекций пройдет! Мы обязательно вернемся к прежней жизни…

Инна Бурова в горах, фото из личного архива

Возможно, не со всем к прежней. Я желаю стараться находить позитив в любом моменте! Счастья, терпения, веры и здоровья! Потерпите немного… С наступающими!»

Продолжение, конечно, следует…