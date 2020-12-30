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В Свердловской области мужчина угнал машину скорой помощи

, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Свердловской области мужчина угнал машину скорой помощи
фото с сайта СКР

В Свердловской области ищут мужчину, угнавшего машину скорой помощи, которая 29 декабря приехала на вызов в село Новоалексеевское под Первоуральском. Спецмашину наряды ДПС обнаружили в соседней деревне Старые Решеты у одного из домов.

Злоумышленник угнал "скорую", оставил машину, а сам скрылся.  По данным полиции, машина повреждений не получила. Любителя покататься в экстремальных условиях сыщики разыскивают. По факту угона было возбуждено дело по ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).

В паблике "Решеты-сити" в соцсети "ВКонтакте" размещено видео. Бригада "скорой" приехала на вызов к пожилой женщине. Заведенный автомобиль с ключами внутри был оставлен без присмотра всего на несколько минут. Врачи "скорой" рассказали, что они к пожилой женщине, водитель вышел помочь медикам с носилками, ключи в замке зажигания оставил, чтобы салон не остыл, поскольку у пациентки была температура. Этим и воспользовался оказавшийся рядом мужчина.

ИЧ

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