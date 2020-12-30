«Малина в сенате», КПРФ выступила против поправок, допускающих насильников и педофилов в Совет Федерации

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30 декабря 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутат Госдумы от партии КПРФ Алексей Куринный выступил с критикой нового законопроекта, который допускает избрание в Совет Федерации с погашенной судимостью. Такие поправки инициированы фракцией «Единая Россия».

«Непонятно, кого пытаются в Совет Федерации направить, - заявил коммунист. Если там пытаются создать новую бандитскую малину, чтобы туда пришли из 90-х лица, которые как раз сейчас отсидели, … непонятно, зачем это делается, и кого мы хотим в итоге в нашем Совете Федерации получить».

Действующее законодательство исключало любую возможность людям с судимостью стать представителями регионов в сенате, новая поправка открывает им такую возможность. «Насильник и педофил может быть членом Совета Федерации, вы это допускаете сегодня. То ли сознательно, то ли по невниманию, я это до сих пор не понимаю», - обратился Куринный к авторам поправки.

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