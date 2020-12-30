Центр «Насилию.нет» и другие правозащитные организации внесли в реестр иноагентов

Аргументы Недели → Общество 13+

30 декабря 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

Минюст признал центр «Насилию.нет» иностранным агентом. Чиновники пришли к абсурдному выводу, что организация занимается «политической деятельностью», потому что участвовала в разработке закона о домашнем насилии.

То есть Минюст именно так и сказал: вот вы сотрудничаете с Госдумой, поэтому вы – иноагенты. «В акте проверки говорится, что мы критикуем преследования НКО, пишем о преследовании ЛГБТ и высказываемся за принятие закона о домашнем насилии. Но мы не боимся и готовимся работать еще больше и лучше», - сообщили активисты центра. Получается, что в нашем государстве бороться с насилием запрещено, а участие в разработке законов – наказуемо.

Напомним, центр «Насилию.нет» выступал за принятие закона по борьбе с домашним насилием, который существует в 156 цивилизованных странах мира. Но в России он до сих пор не принят. Законопроект неоднократно переписывали, последнюю версию активисты назвали совершенно бесполезной. Против закона активно выступает РПЦ, потому что он якобы нарушает традиционные семейные ценности.

Реакция общества на решение властей предсказуема. «Остановить этот бешеный государственный каток, под который попадают полезные для нашего общества организации, мы не можем. Единственное действенное, что мы можем сейчас сделать, - это поддержать работу центра», - пишут подписчики в соцсетях. «Нельзя позволять записывать свои дела в "плохое", если ими гордишься. Но очень разозлили, поэтому в 21 году мы будем делать больше, громче, прозрачнее и наглее, пошли они подальше», - сообщила глава центра Анна Ривина

Кстати, пару дней назад признали иноагентом лучшее вич-сервисное НКО страны «Гуманитарное действие». Их-то за что?