ПФР с 2021 года будет автоматически назначать доплату пенсионерам, у которых пенсия ниже прожиточного минимума
30 декабря 2020, 09:17[ «Аргументы Недели» ]
Пенсионный фонд РФ с 2021 года будет автоматически назначать доплату неработающим пенсионерам, у которых доход ниже прожиточного минимума региона, где они живут. Глава ПФР Максим Топилин добавил, что также автоматически будут назначаться страховые и социальные пенсии по инвалидности.
Топилин рассказал в интервью ТАСС, что в 2020 году в полную силу заработал Федеральный реестр инвалидов, и это позволило ПФР перейти на беззаявительное назначение ежемесячной денежной выплаты инвалидам. Проактивно стали выдавать СНИЛС — по факту регистрации рождения.
"В 2021 году планируем так же автоматически назначать федеральную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума, выполнять беззаявительное назначение страховых и социальных пенсий по инвалидности", - рассказал глава ПФР.
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