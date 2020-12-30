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ПФР с 2021 года будет автоматически назначать доплату пенсионерам, у которых пенсия ниже прожиточного минимума

, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]

ПФР с 2021 года будет автоматически назначать доплату пенсионерам, у которых пенсия ниже прожиточного минимума
Максим Топилин, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Пенсионный фонд РФ с 2021 года будет автоматически назначать  доплату неработающим пенсионерам, у которых доход ниже прожиточного минимума региона, где они живут. Глава ПФР Максим Топилин добавил, что также автоматически будут назначаться страховые и социальные пенсии по инвалидности.

Топилин рассказал в интервью ТАСС, что в 2020 году в полную силу заработал Федеральный реестр инвалидов, и это позволило ПФР перейти на беззаявительное назначение ежемесячной денежной выплаты инвалидам. Проактивно стали выдавать СНИЛС — по факту регистрации рождения.

"В 2021 году планируем так же автоматически назначать федеральную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума, выполнять беззаявительное назначение страховых и социальных пенсий по инвалидности", - рассказал глава ПФР.

ИЧ

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