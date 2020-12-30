Аналитики подсчитали индекс салата с крабовыми палочками
30 декабря 2020, 07:59[ «Аргументы Недели» ]
Многие россияне любят готовить на Новый год салат с крабовым палочками. Классический рецепт для это салата в расчете на семью из четырёх человек - крабовые палочки, яйца, огурцы, банка консервированной кукурузы, майонез, соль.
Таким образом, в декабре 2020 года продукты для приготовления порции крабового салата на семью из обойдутся в 231,92 рубля. По сравнению с 2019 годом стоимость крабового салата увеличилась на 14 процентов передает RT.
Стоимость продуктов была определена на основе анализа более 23 млрд кассовых чеков.
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