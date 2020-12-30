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Аналитики подсчитали индекс салата с крабовыми палочками

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

Аналитики подсчитали индекс салата с крабовыми палочками
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Многие россияне любят готовить на Новый год  салат с крабовым палочками. Классический рецепт для это салата в расчете на семью из четырёх человек - крабовые палочки, яйца, огурцы, банка консервированной кукурузы, майонез, соль.

Специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс крабового салата. Крабовые палочки стоят 99 рублей, яйца — 27,62 рубля, огурцы — 34,25 рубля, консервированная кукуруза — 61 рубль, майонез — 10,2 рубля, соль (10 г) — 27 копеек.

Таким образом, в декабре 2020 года продукты для приготовления порции крабового салата на семью из обойдутся в 231,92 рубля. По сравнению с 2019 годом стоимость крабового салата увеличилась на 14 процентов передает RT.

Стоимость продуктов была определена на основе анализа более 23 млрд кассовых чеков.

ИЧ

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