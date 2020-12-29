Москвичам, сделавшим прививку, восстановят бесплатный проезд

Аргументы Недели → Общество 13+

29 декабря 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сделавшим прививку москвичам восстановят бесплатный проезд. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте.

«В качестве первого шага - москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины», - написал мэр.

По словам Собянина, ему часто задают вопрос, освобождает ли вакцинация от ограничений, установленных в рамках борьбы с распространением COVID-19.

«Действительно, прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других. Поэтому люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни», - отметил он.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что студенты старше 18 лет смогут привиться от COVID-19 в Москве,