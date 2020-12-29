Дети-сироты страны увидят «Щелкунчик» и получат книги в подарок

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29 декабря 2020, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Великолепный духоподъемный подарок получат в конце уходящего года все воспитанники детских домов страны.

Только что созданная по указу Президента страны В.В.Путина общероссийская общественно-государственная организация «Фонд защиты детей» совместно с Министерством просвещения РФ при поддержке Большого театра и французской компании Pathé Live организуют 30 декабря онлайн трансляцию балета «Щелкунчик». Рождественскую сказку П.И Чайковского и М. Петипа в постановке Ю.Григоровича увидят в 1100 учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей страны от Анадыря до Калининграда. А это больше 30 000 ребят разного возраста и их воспитателей. Кроме этого, все эти учреждения получат в подарок от фонда книжные библиотечки. А доставит их безвозмездно «Почта России».

«В эти новогодние дни, - рассказывает председатель «Фонда защиты детей» Альберт Анатольевич Лиханов, - мы попросили главный театр страны показать только для детей-сирот сказку о борьбе коварства и честности, света и тьмы. Это очень важно каждому человеку. Мы верим, что «Щелкунчика» обездоленные дети примут сердцами. А, значит, добро победит».

Следует добавить, что над этим грандиозным проектом в последние дни уходящего года трудилась целая команда операторов, режиссеров, постановщиков, артистов и сотрудников Большого театра, специалистов по онлайн трансляции, волонтеров психологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, сотрудников фонда и просто неравнодушных людей.

Первая публичная акция «Фонда защиты детей» - подтверждает ее общероссийский статус своей масштабностью и международным уровнем. Ведь «Фонд защиты детей» стал единственной неправительственной организацией в мире, которой предоставлено право на трансляцию «Щелкунчика» на безвозмездной основе. Ведь ее зрителями в эти Рождественские дни станут самые обездоленные дети нашей страны.