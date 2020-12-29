Азербайджанский журналист прокомментировал письмо президента Союза армян России

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29 декабря 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Эйнулла Фатуллаев Фото: соцсети

Президент Союза армян России Ара Абрамян написал письмо президенту Азербайджана, в котором, вместо конкретных предложений сотрудничества в поиске путей выхода из конфликта, обвинил Ильхама Алиева в ненависти к армянам. «Вы, выиграв войну, так и не стали победителем», – заявил Абрамян.

На письмо ответил известный азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев. Проанализировав открытое послание одного из лидеров мировой армянкой диаспоры, он приходит к выводу что послание Арбамяна таит неприкрытую угрозу Азербайджану новой реваншистской войной.

Фатуллаев весьма справедливо отмечает, что среди армянских общественных и политических деятелей нынче модно писать письма. Послания уже не раз были отправлены в ООН, Путину, Байдену, а теперь и Ильхаму Алиеву. Кстати, помимо обращения Абрамяна, президент Азербайджана регулярно получает и другие письма из Еревана – от родителей невинных жертв карабахской войны. Вот только их слова звучат в совершенно ином тоне. Отцы и матери тысяч погибших и без вести пропавших просят Алиева помочь найти их детей, которых армянское государство бросило на произвол судьбы – практически без оружия и специальной подготовки. И все это «во имя сумасбродной идеи создания армянского царства в границах, установленных античными географами и историками».

Казалось бы, человек, который переживает за судьбу своей родины, сейчас должен думать о том, как построить мир в Карабахе, как спасти страну, которая в результате некомпетентности ее лидеров оказалась на грани полного разрушения во всех сферах жизни. Но об этом ни строчки. Да и вообще, длинный текст письма лишен какого-то либо смысла и конкретики. Ара Абрамян лишь обвиняет во всем Ильхама Алиева. По его словам, новая ситуация в Карабахе – «мина замедленного действия» и напоминает о набившей оскомину «кочаряновской формуле» невозможности совместного проживания двух народов. По логике Абрамяна получается, что это Азербайджан напал на Армению, захватил Сюник, Капан, Тавуш, дошел до Севана, изгнал все армянское население с занятых исторических азербайджанских областей. А также в Горисе вырезал все мирное население.

Эйнулла Фатуллаев задается вопросом: почему Азербайджан не услышал извинений от армянских лидеров за совершенные преступления? Ведь признать вину своей страны и покаяться – это не капитулянтство, а проявление политической мудрости и высокой морали. Когда Вилли Брандт встал на колени у мемориала жертв геноцида евреев, никто из немцев его не осудил.

Ара Абрамян недоволен тоном выступления Алиева в первые дни после войны, унесшей жизни тысяч азербайджанских юношей, освобождавших земли своей страны.«Наши юноши погибали на своей земле, армяне – на чужих территориях, и даже не в нагорной части Карабаха! И после этой кровопролитной и судьбоносной войны азербайджанский президент должен распинаться в чувствах армянскому сепаратизму и проповедовать пацифизм? Кто заложил мину под Карабах? Кто пошел с оружием и захватывал земли?» - отвечает ему Фатуллаев.

Журналист обращает внимание на отдельные фрагменты письма Абрамяна, которые заслуживают особого внимания. Судя по всему, президент Союза армян России убеждает себя по сей день, что именно Азербайджан, захватив многие области Армении, выдворил около миллиона армян: «Своим трудом возвеличивали Баку армянские промышленники, врачи и инженеры, учёные и строители. Но вряд ли Гюльпенкян или Манташев, создавшие сто лет назад нефтяные промыслы Баку, могли предположить, что полученные от нефтедобычи деньги Вы, г-н Алиев, не в пример этим великим меценатам, используете не на благие дела, а на уничтожение их потомков». По мнению Фатуллаева, доля правды здесь есть – азербайджанцы действительно очень терпимый и добрый народ. Фамилии Гюльпенкяна и Манташева для азербайджанцев, лишенных чувств национального доминирования и ксенофобии, ничем не отличались от других. Более того, отмечает журналист, Манташев продолжал делать состояние на бакинской нефти даже после того, как армяне в 1905 году сожгли Шушу и устроили бойню в Паправенде. Армяне продолжали зарабатывать нефтефунты и заседать в азербайджанском парламенте даже после того, как дашнаки, вступив в беспрецедентный союз с армянскими большевиками под лидерством небезызвестного Степана Шаумяна, устроили чудовищную мартовскую резню в Баку.

«Большевик по фамилии Азизбеков на коленях умолял большевика по фамилии Шаумян остановить побоище. Но Степан, именем которого впоследствии назвали село Ханкенди – конюшню карабахских ханов, был неумолим. Убивали всех в Баку (!!!) по национальному и религиозному признаку. В исторической столице Азербайджана не осталось ни одного азербайджанца – все бежали в окрестности Баку и Шемаху, пока не пришла на помощь турецкая армия», - вспоминает Фатуллаев.

Перелистать страницы истории Эйнулла Фатуллаев советует и Аре Абрамяну. И не только для изучения военных и политических преступлений армян в Баку, но и для глубокого исследования наследия Манташева и Гюльпенкяна. Они были способными и талантливыми людьми.

Кстати, Фатуллаев, упоминает пару слов и о личности самого Абрамяна, который бездарно инвестировал капиталы в Ливию, талантов политика в себе не нашел, а затем тихо-мирно крутил свой бизнес, не всегда поступая честно.

В своем письма Абрамян также обвиняет Азербайджан в попытках переписать историю и избавиться от армянских храмов, могил и памятников. В ответ на это Фаттулаев напоминает, что в период армянской оккупации правительство Армении целенаправленно уничтожило около 8 тысяч азербайджанских и мусульманских памятников в равнинном и Нагорном Карабахе. Мечети были превращены в свинарни. Исчезли дворец карабахских ханов, прекрасный дом ханской дочери, великой поэтессы Хуршуд Бану Натаван. Уничтожили мавзолей великого шушинского визиря и поэта Вагифа. «Куда пропали все могилы наших предков? И кто заминировал кладбища, которые не успели сравнять с лицом земли?! Или все это неправда?! И после всего этого Абрамян смеет утверждать об «азербайджанском вандализме»? – пишет Фатуллаев, уверяя, что сокровищницы кавказской культуры Азербайджан непременно восстановит.

Автор статьи подчеркивает, что это именно Ильхам Алиев вслед за Владимиром Путиным заявил о завершении карабахского конфликта. Для окончательного урегулирования вопроса выдвинута стратегическая инициатива «платформа шести», предполагающая рывок в вопросах региональной интеграции и кооперации, вход в которую открыт для всех государств Закавказья. Также Баку готовит масштабную государственную программу реконструкции освобожденных земель, под которую заключаются крупные контракты с иностранными инвесторами. Ведутся и многие другие разработки, уже начата реализация планов экономического развития.

В это время, как подчеркивает Фатуллаев, в Ереване травят Пашиняна и вынашивают реваншистские замыслы. И не только в отношении Азербайджана, но и дружественной России Турции, «которую Арбамян приравнял к террористическому государству».

Между тем Эйнулла Фатуллаев считает, что отвечать Ильхаму Алиеву на подобные письма нет смысла. Журналист также напомнил слова Владимира Путина о том, что отказ Армении от соглашения по Карабаху «был бы самоубийством». «Пожалуйста, право на суицид еще никто не отменял!» - заключил Эйнулла Фатуллаев.